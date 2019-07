COMUNE DI SAN CATALDO

Libero Consorzio comunale di Caltanissetta

COMMISSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. del 3 aprile 2019, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

La Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di San Cataldo, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/04/2019, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente

AVVISA

di aver provveduto con Deliberazione n. 5 del 11/06/2019 alla proroga di trenta giorni del termine di presentazione delle istanze per la formazione del piano di rilevazione della massa passiva a tutto il 15 luglio 2019.

INVITA

a tal fine, chiunque ritenga di averne diritto a presentare entro il 15 luglio 2019 apposita istanza in carta libera, con le modalità di cui alla propria Deliberazione n. 1 del 16/04/2019, corredata dalla idonea documentazione di cui all’avviso del 16/04/2019.

Facsimile dell’istanza è scaricabile dal sito internet del Comune di San Cataldo all’indirizzo www.comune.san-cataldo.cl.it nonché disponibile all’Ufficio protocollo del Comune, sito in Piazza Giovanni XXIII , San Cataldo (CL), dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.00 e il martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

(Presti – Nicosia – Guarrera)