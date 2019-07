SUTERA – Anche quest’anno a Sutera, il quartiere Rabato, “Uno dei borghi più belli d’Italia, ospiterà “IL RABATO ABBRACCIA IL MONDO – FESTIVAL DELL’ACCOGLIENZA, DELLE CULTURE E DEGLI INCONTRI”. Il Festival nasce dalla collaborazione tra il Comune di Sutera e I Girasoli Onlus, l’associazione che, da diversi anni gestisce, il progetto “Sprar” a Sutera. Sutera, del resto, è da tempo nota per il suo modello di accoglienza che rende i beneficiari del progetto parte attiva della comunità suterese. Partecipano attivamente alla riuscita della manifestazione anche l’Ass. culturale Kamikos di Sutera, nota soprattutto per la gestione di uno degli eventi più importanti della comunità suterese, il “Presepe Vivente di Sutera”, il Magazzino Culturale ex oleificio di Milena, che si occupa di realizzare eventi socio-culturali nel territorio e l’ Ass. ALAB di Palermo. Quest’ ultima ha come obbiettivo quello di promuovere l’ arte e l’ artigianato per la riqualificazione del centro storico di Palermo. L’ Ass. ALAB (Associazione liberi artigiani-artisti balarm) si propone come motore di sviluppo di un artigianato creativo e innovativo che oltre ad essere un patrimonio culturale unico che caratterizza la comunità e una risorsa economica e produttiva fondamentale per lo sviluppo del Rabato. L’evento ha avuto inizio giorno 22/07/2019 con la prima fase del “Laboratorio di cucina multiculturale: Cous Cous” dove i partecipanti hanno potuto assistere e/o partecipare alla preparazione del piatto e, successivamente, degustarlo. La seconda fase del “Laboratorio di cucina multiculturale” si svolgerà giorno 29/07/2019 con la preparazione di un prodotto tipico suterese, “Il Pitirri”. Il 24/07/2019 si terrà invece il “Laboratorio di fotografia” a cura di Angelo Ferlisi dove si faranno i dovuti confronti tra la fotografia analogica e digitale. I partecipanti verranno guidati attraverso le vie del borgo per imparare “cosa e come fotografare“. Seguirà una discussione sulla post-produzione fotografica. Il terzo e ultimo laboratorio, non per importanza ovviamente, è il “Laboratorio di rigenerazione urbana” che prevede due giornate, 26/07/2019 e 27/07/2019. Tanti piccoli gesti per la valorizzazione dei beni comuni, per promuovere la vivibilità e la bellezza dei luoghi ma anche per offrire un’occasione di integrazione e di abbattimento dei muri e delle barriere culturali e sociali. Si provvederà alla sistemazione di un area ormai divenuta discarica a cielo aperto, con l’obbiettivo di realizzare una piazzetta dell’accoglienza in collaborazione con i ragazzi del progetto SPRAR di Sutera e Milena. Le due giornate conclusive sono previste giorno 1 e giorno 2 Agosto. A dare inizio alla prima di queste due giornate ci sarà la presentazione del libro “I riflessi del cuore” di Calogero Giarrizzo alle ore 18:00. Al termine della presentazione verrà proiettato il cortometraggio “Vite confiscate” di Carmelo Vitellaro realizzato in collaborazione dei ragazzi dello Sprar di Milena e con la partecipazione straordinaria del cantastorie Nonò Salamone. Alle ore 20:45 gli ospiti dello Sprar di Sutera offriranno ai presenti piatti tipici provenienti dal loro paese. A conclusione della giornata, alle ore 21:30, si terrà il concerto del nostro cantastorie Nonò Salamone con la partecipazione di Pippo Veneziano. A dare inizio all’ultima giornata (ore 18:00) ci sarà la presentazione del libro “Il generale” – La nave di Teseo di Lorenzo Tondo e a seguire un dibattito con la partecipazione del Sindaco Giuseppe Grizzanti, dell’ Assessore alla valorizzazione del Borgo e politiche dell’ immigrazione Pietro Alongi, del coordinatore del progetto SPRAR di Sutera Nunzio Vitellaro e a seguire gli interventi di Fausto Melluso responsabile migrazioni Arci Sicilia, Stefano Galieni giornalista di Left, Massimo Castiglia Presidente della prima circoscrizione Palermo e Calogero Santoro Presidente dell’ Ass. “I Girasoli” modererà il tutto la dott.ssa Verdiana Morreale. Alle ore 20:00 le piccole e tortuose viuzze del Rabato ospiteranno lo spettacolo di teatro di strada “Storia di una storia” de “I Fuocolesi”. Successivamente ci sarà una degustazione offerta dagli ospiti dello Sprar di Sutera e, a conclusione di tutto, alle 21:30, il concerto degli “Hotze Convalis and King of the Road”. Il Festival dell’ accoglienza della cultura e degli incontri sarà arricchito da eventi collaterali. Durante le due giornate conclusive ci saranno estemporanee di pittura gestite dall’ Ass. Alab, installazioni curate dai ragazzi dello SPRAR di Sutera e Milena, il tutto all’ interno del borgo Rabato che diverrà in quei due giorni un vero e proprio museo a cielo aperto. Infine bisogna ricordare che giorno 1 agosto 2019 alle ore 18:00 ci sarà l’inaugurazione della Piazza Mameli.