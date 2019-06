VALLELUNGA PRATAMENO – (Dalla scuola) Si conferma un anno scolastico intenso e produttivo quello dell’Istituto Comprensivo Vallelunga-Villalba-Marianopoli, diretto dalla Dirigente scolastica, dott.ssa Graziella Parello, che con le diverse manifestazioni conclusive, ha visto, nel mese di Giugno la chiusura degli ultimi Pon autorizzati e realizzati. Nel corso dell’anno scolastico, sono stati realizzati 6 progetti e ben 30 moduli formativi che hanno coinvolto gli alunni della Scuola dell’Infanzia,Primaria e Secondaria di I gr. di Vallelunga, Villalba e Marianopoli in attività inerenti le Competenze di base (infanzia), Competenze di base (primaria e secondaria), Cittadinanza Globale, Cittadinanza digitale, Patrimonio artistico e culturale del territorio e Sport di classe. Le attività sono state supportate da partner esterni quali: l’amministrazione comunale dei tre Comuni, l’associazione ONLUS La Radice, l’associazione Slow food e la Soprintendenza Museo Archeologico di Marianopoli.

I progetti “Musica in movimento”, Cod. progetto 10.2.1A FSEPON-SI-2017-104, “L’Italiano per comprendere, la Matematica per risolvere, l’Inglese per comunicare con il mondo” cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-181, “Creativi e digitali”, 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-916, “Saper scegliere con consapevolezza e responsabilità”, 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-730, “La commedia divina delle mani e delle parole”, 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-198, “Attività motoria e cittadinanza attiva”, 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-658. Gli alunni impegnati hanno mostrato disponibilità e impegno verso tutte le attività.

I progetti hanno visto la partecipazione numerosa di diversi docenti:

La Dirigente Scolastica Graziella Parello, particolarmente soddisfatta si è complimentata con tutto lo staff dei progetti PON, con i partner, i docenti formatori e tutor, alunni e famiglie, ed ha precisato che anche attraverso queste attività extracurriculari sono stati raggiunti e superati tutti gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno.