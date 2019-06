MUSSOMELI – Un articolato programma per la solennità del Corpus Domini, d’intesa col Cappellano, è stato varato unanimemente dalla dirigenza dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento alla Madrice che, unitamente al Comitato Festa, ha pensato di coinvolgere le altre confraternite locali, anche nella vigilia della solennità, con la partecipazione di proprie delegazioni ai Vespri solenni, assieme alle Autorità civili, militari e religiose, durante i quali è prevista la presentazione dei nuovi iscritti all’Arciconfraternita per l’inizio dell’anno di noviziato fino alla sua conclusione con la tradizionale “Cantata dei Fratelli”, che li annovererà, a pieno titolo, fra i suoi iscritti. Una vigilia intensa ed impegnativa per i confrati dell’l’Arciconfraternita, che vede in azione, nelle ore pomeridiane, dalle 16 alle 20, l’Annullo filatelico delle Poste Italiane per celebrare il 466° anniversario della sua fondazione attraverso la Bolla pontificia emanata da Papa Giulio III; è prevista, anche, la distribuzione di brochure del sodalizio con la collaborazione dei volontari della locale Pro Loco, intesa a promuovere e valorizzare le antiche tradizioni confraternali. La vigilia prevede, ancora, nelle ore serali, uno spazio ricreativo col festival canoro dei bambini “Cantando nel centro storico”, con l‘approntamento, nel piazzale Madrice, di stand per l’assaggio di torte e zucchero filato e l’allestimento di gonfiabili “Bimbilandia” per bambini. E’ prevista anche l’estrazione premi in sorteggio. Il giorno del Corpus Domini è caratterizzato dalla celebrazione della messa solenne e dalla solenne processione eucaristica attraverso la via dei Santi con la partecipazione del Clero, delle autorità civili militari e religiose. Processioni eucaristiche anche nell’ottava successiva; lunedi’ parrocchia Madrice (centro storico – Rione Dalmazia); martedì Parrocchia Trasfigurazione; mercoledì Parrocchia Cristo Re; giovedì Santuario Maria SS. dei Miracoli; venerdì Parrocchia Sant’Enrico; sabato Parrocchia Maria SS. del Carmelo; domenica parrocchia San Giovanni. Ultima processione eucaristica è domenica 7 luglio 2019 (Chiesa Santa Maria di Gesù con la festa Cuore Sacratissimo di Gesù).