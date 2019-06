MUSSOMELI – L’evento legato allo “spreco alimentare, se lo conosci lo eviti” tenutosi, nei giorni scorsi, presso l’aula magna del Primo Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci ha destato soddisfazione fra gli organizzatori ed interesse fra gli alunni. Ne hanno permesso l’organizzazione la Dirigente Valeria Vella e la vicaria Maria Carmela Callari. Si è infatti conclusa il 29 Maggio 2019, come ultima tappa la “Giornata sullo SPRECO ALIMENTARE” organizzata dal Rotary V.d.P Distretto 2110 di Mussomeli. A relazionare sul tema, assai dibattuto, sono stati il Presidente Rotary Dott. Giuseppe Montesano di Vallelunga ed il colonnello Calogero Schifano, delegato del club di Mussomeli. Il Dottore Montesano con il suo intervento ha voluto ricordare ai ragazzi presenti quanto importante sia evitare gli sprechi mostrando e commentando dettagliatamente i contenuti di alcune slides; ha poi aggiunto che evitare gli sprechi è sinonimo di una sana alimentazione che va a corroborare un corretto e sano stile di vita che è poi foriero di longevità e di benessere: non a caso “mens sana in corpore sano”. Gli argomenti dibattuti hanno affascinato la platea dei presenti, composta anche da una delegazione del liceo di Mussomeli accompagnata dalla prof.ssa Di Francesco. La docente a cui è stato affidato tale progetto è la prof.ssa Fabiola Lo Conte che insieme ai ragazzi della 2B ha realizzato un plastico in cui sono illustrati quelli che sono i “rimedi” per ovviare a tale problema. Il plastico metteva in risalto “la casa della solidarietà”, “la raccolta differenziata” ed alcuni messaggi concernenti l’argomento. I ragazzi coadiuvati e guidati dalla loro insegnante hanno altresì prodotto un opuscolo avente come slogan: Si Può Risparmiare/Ridurre/Riutilizzare Evitando Consumi Oltremisura. Nel corso della mattinata alcuni ragazzi della 2B hanno presentato e commentato il plastico da loro realizzato, ed hanno declamato una poesia sullo spreco alimentare da loro composta. I ragazzi presenti sono poi stati informati dal colonello Schifano dell’importanza dell’associazione no profit Rotary sia a livello locale ,in quanto proprio il distretto Rotary di Mussomeli è stato promotore dell’evento ,sia a livello nazionale perchè Rotary, come ha affermato il colonnello parlando ai ragazzi significa “condivisione” ed “ impegno” per puntare al benessere collettivo. Al termine della mattinata ci sono stati: lo scambio del gagliardetto tra il Presidente Rotary Dott. Giuseppe Montesano, la vicaria Maria Carmela Callari e la Prof.ssa Fabiola Lo Conte e le foto ricordo dei presenti atte a sancire un patto formativo ed informativo ed a suggellare un’unità di intenti tra scuola, territorio e professionisti del settore per sensibilizzare i ragazzi nei confronti del tema dello spreco di cui a volte poco si parla ma che tanto incide sia nel quotidiano che sul piano futuro perché solo con la giusta formazione ed informazione la scuola può rendersi foriera di un messaggio positivo, propositivo ed anche informativo per i suoi studenti, e perché no, anche della collettività.