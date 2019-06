Si inaugura mercoledì 19 giugno, alle 18,30, la mostra di Anna Giannone ‘Il respiro del mare’, al Margutta Home, in via Margutta 55, a Roma. Anna Giannone è siciliana di Caltanissetta e la sua Sicilia vive nella luce e nei colori dei suoi quadri. Autodidatta, alla laurea in Economia affianca l’amore e lo studio dell’arte. Attiva nel volontariato, è diventata un’attivista per i diritti delle donne, contribuendo a fondare il centro antiviolenza della sua città, Caltanissetta. Il mare è il tema della sua mostra a Roma, un mare metafora dell’esistenza con pesci e gabbiani che rappresentano i tumulti dell’anima. Un mare con le sue ferite e le sue immensità che suggerisce, attraverso la gamma degli azzurri e dei blu, emozioni forti e contrastanti. Un mare di stati d’animo, talora l’armonia, ma spesso la vita frenetica, il desiderio di andare oltre.

Così, i branchi di pesci esprimono le nostre corse quotidiane, le eleganti meduse rappresentano le ansie e i pericoli da cui ci sentiamo circondati, senza via di scampo, i gabbiani lo spirito di libertà che in molti di noi è sofferenza. Ancora, acque inquiete, spiagge inquinate, terre avvelenate, una natura ferita ma nondimeno bellissima. Quella del mare e quella intima, nostra.