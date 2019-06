Il comitato dei sindaci del distretto sociosanitario D8 di Caltanissetta ha convocato una conferenza di servizi presso la Casa delle culture e del volontariato di via Xiboli per martedì 18 giugno alle 15,30 con all’ordine del giorno l’iter per l’approvazione del Piano di azione locale del Fondo povertà relativo all’annualità 2018.

Sono invitate a partecipare le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le cooperative sociali, i comitati di cittadini, le organizzazioni sindacali, gli Enti pubblici e le istituzioni scolastiche, gli ordini e le associazioni professionali, in particolare quelle del settore socio-sanitario, privati cittadini.

Il Fondo Povertà ha come obiettivo quello di potenziare i servizi del distretto e dei Comuni che ne fanno parte, al fine di attuare il patto per l’inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza. Le azioni stabilite dalle linee guida nazionali prevedono il rafforzamento del servizio sociale professionale con la presenza di almeno un assistente sociale ogni 5 mila abitanti; il rafforzamento degli interventi in favore dei nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza con la definizione di un quadro d’analisi approfondito; l’attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità; il rafforzamento dei servizi di segretariato sociale per garantire informazione e orientamento alle misure d’inclusione con un punto di accesso ogni 40mila abitanti.

Altra priorità per i Comuni, strettamente legata all’implementazione delle misure necessarie ad attuare il Reddito di cittadinanza, è costituita dall’organizzazione dei lavori di pubblica utilità con la predisposizione degli atti amministrativi relativi ai progetti in cui saranno impiegati i percettori del Rdc.