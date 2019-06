Campofranco -(Dalla Scuola) Lo scorso 4 giugno, presso la Scuola secondaria di I grado di Campofranco, si è svolta la manifestazione finale dei progetti PON e il concerto di fine anno tenuto dall’ “Orchestra in armonia”, composta dai ragazzi del corso di strumento musicale. Presente la dirigente dott.ssa Calogera Genco, il sindaco Rino Pitanza , i genitori degli alunni, i docenti della scuola Primaria e Secondaria, il personale ATA. La manifestazione si è aperta con l’ascolto di alcuni brani musicali per pianoforte, eseguiti dall’alunno Giuseppe Palumbo, della classe III A – Scuola Sec. di I grado, vincitore del Primo Premio dell’ VIII edizione del Concorso musicale nazionale “Città della Musica” di Serradifalco. L’alunno, seguito dalla docente Maria Concetta Battaglia, sin dal primo anno della Scuola Secondaria di I grado, ha mostrato grande attitudine musicale, passione e dedizione per lo strumento. Successivamente si è esibita brillantemente l’ensemble orchestrale, seguita dai docenti M. Concetta Battaglia, Silvia Genova e Giovanni Favata e diretta in maniera minuziosa dal Prof. Francesco Vassallo; sono stati eseguiti brani molto impegnativi tratti da un repertorio classico e contemporaneo. Il secondo momento della manifestazione è stato dedicato alla presentazione di tutti i moduli dei progetti PON FSE d’Istituto, attraverso la visione di alcuni filmati e l’esposizione dei lavori svolti dai bambini e dai ragazzi con il supporto dei docenti, che hanno saputo coinvolgere gli alunni in varie esperienze formative, dalla CITTADINANZA GLOBALE alla CITTADINANZA DIGITALE, dalla riscoperta del PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DEL TERRITORIO, delle tradizioni e dell’ EDUCAZIONE ALIMENTARE. I ragazzi delle tre classi della scuola secondaria di I grado, sono stati coinvolti nei seguenti progetti: “Gli altri…siamo noi” curato dalla Prof.ssa Angela Schillaci e dal Prof. Giuseppe Noto; “Cultura digitale” con i Proff. Giuseppe Noto e Giovanni Favata; “Scuola e territorio 1 “con i Proff. Francesca Taibi e Carmelo Difrancesco. I bambini della scuola primaria “Don Bosco” si sono invece cimentati nelle seguenti attività: “ Cibo che passione” svolto dai bambini della classe IV con la guida delle insegnanti Angela Schillaci e Marcella Falletta; “Scuola e territorio 2” con gli alunni delle classi III e V guidati dagli insegnanti Ettore Scifo e Gaetana Favata. Le attività sono state supportate dagli storici locali Prof. Pino Testa, Prof. Vincenzo Nicastro, Sig. Luigi Mazzara, dall’Arciprete Don Luciano Calabrese, dalla Prof.ssa Maria Galioto in qualità di vice presidente del gruppo folkloristico “Sicilia ‘nu cori” e dall’ Amministrazione Comunale di Campofranco. La manifestazione si è conclusa con l’intervento della Dirigente che ha ringraziato le famiglie e i partner di progetto, ha lodato i docenti e gli alunni, dicendosi pienamente soddisfatta dei risultati raggiunti attraverso le attività formative curricolari ed extracurricolari , e ribadendo la funzione educativa della scuola . Infine, agli intervenuti è stato offerto un buffet all’aperto, allestito dai genitori. (Prof.ssa Angela Schillaci Docente di Lettere Referente -Scuola secondaria di I grado di Campofranco)