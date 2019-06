CALTANISSETTA – E’ stato un successo l’evento Arte, Moda & Sapori di sabato 8 giugno voluto e organizzato da Federazione Moda Italiana – Confcommercio di Caltanissetta con il coinvolgimento di PassoPasso… insieme, la nuova rete formata da liberi cittadini, commercianti e associazioni e che vede Confcommercio tra i partner fondatori.

La mattina il mercato storico “Strata ‘a Foglia” è stato coinvolto nello shooting fotografico. Le modelle, vestite con abiti realizzati dal liceo artistico Rosario Assunto di Caltanissetta ed altri messi a disposizione da alcuni commercianti, hanno posato tra le bancarelle di ortofrutta, pesce, carne, formaggi diventando, insieme ai commercianti, set naturale per gli scatti. La passeggiata è proseguita per le strade del centro storico attirando l’attenzione e la curiosità dei numerosi passanti che hanno voluto farsi fotografare con le modelle. Anche i bambini della scuola elementare “Leonardo Sciascia”, sono stati i protagonisti dell’evento, infatti, hanno rallegrato i presenti con balli Folkloristici e la sera sfilando nella passerella allestita all’interno del mercato con la maglietta con scritto “I Love CL” appositamente realizzata.

Aver organizzato la sfilata all’interno del mercato, – dichiara Gero Nicoletti, commissario del sindacato Federazione Moda Italiana – Confcommercio di Caltanissetta- ha avuto un preciso scopo: mettere in evidenza le bellezze del centro storico trasformandolo in un palcoscenico naturale dove bambini, modelle, commercianti e semplici cittadini sono diventati i protagonisti.

La sfilata è stata pensata ed organizzata in soli dieci giorni e, non è stato possibile coinvolgere altri commercianti che mi hanno inviato messaggi di apprezzamento e che sicuramente, nella prossima edizione, li vedrà protagonisti insieme alla Federazione.

Importante è stato il contributo dato dalla Rete d’Imprese “Strata ‘a Foglia” che dalla sua costituzione, quasi due anni fa, ha contribuito al processo di rigenerazione e rivitalizzazione dell’antico mercato.

Attraverso la costituzione della Rete d’Imprese “Strata ‘a Foglia”, nata da un’idea di alcuni giovani e della Confcommercio, – dichiara il Presidente della Rete Alfonso Grillo – il mercato è diventato punto di riferimento non solo per la movida serale, ma anche come luogo da vivere ad ogni ora del giorno attraverso le numerose attività culturali e artistiche che si organizzano.

Si ringraziano per la collaborazione: Akè, C&A Gruttadauria, Charme, Francesca Boutique e Il Conte abbigliamento per gli abiti, Mia Makeup per il trucco, HH Parrucchieri per il parrucco, Ettore Garozzo per le fotografie, Il Mondo dei Premi per la grafica, Michele Palermo per i fiori e Michael Gabriel Miccichè per la comunicazione. Tiziana Pagnotta, Carlotta Falzone, Maria Carmela Nicoletti, Alessandra Proietto e Gabriella Aiera per il lavoro svolto dietro le quinte. La maestra Angela Marchi della scuola elementare “L. Sciascia” e i bambini che hanno partecipato. Le modelle e i modelli Souha Bouchniba, Giulia Riggi, Kouloud Aloui, Miriam Messina, Sofia Avarello, Chiara Messineo, Giada Corallo, Uwa Rita Agbonauber, Favour Umoru, Stephen Okoro e Omar Saidy.