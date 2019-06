CALTANISSETTA – Tra i temi più gettonati dell’assemblea cittadina alla Scarabelli il centro storico e la sanità. In merito all’incontro il sindaco Roberto Gambino ha sottolineato: “L’assemblea partecipata ha dato vita a tanti spunti e confronti. Sono state individuate nove aree tematiche per istituire i tavoli di lavoro, nei quali le persone presenti si sono iscritte per iniziare gli incontri programmatici e individuare le soluzioni per la Città. Tra i temi quello che ha più determinato divergenze di opinione riguarda sicuramente la viabilità del Centro Storico. Soltanto con il confronto di opinioni diverse si può trovare una soluzione che risponda alle proposte di tutti. Non è detto che così sarà, ma noi stiamo lavorando in questo senso con un segno di apertura alle idee di tutti.

Infine riporto quanto detto sul tema sanità. Il Sindaco oltre ad essere il primo cittadino é anche il responsabile locale della sanità. Perché deve tutelare il bene salute dei cittadini prima di qualsiasi altra cosa. Per questo se l’intenzione è impoverire l’Ospedale S. Elia, io sarò il primo a combattere con tutte le mie forze affinché ciò non accada. Dobbiamo essere tutti uniti nel proteggere la sanità di Caltanissetta”.