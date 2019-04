PALERMO – Sono complessivamente 128.734 le domande per il reddito di cittadinanza presentate in Sicilia fino a oggi. Secondo i dati forniti dall’Inps, a detenere il primato di richieste è la provincia di Palermo con 37.761 istanze, di cui 17.175 solo in città. Boom di richieste anche nei piccoli centri come Petralia Soprana, dove a fronte di poco più di 3mila abitanti sono arrivate 667 richieste. Nella classifica provinciale il secondo posto è occupato dalla provincia di Catania con 27.622 domande, mentre a chiudere il podio è il Messinese con 15.649 richieste, di cui 1.615 a Santa Teresa di Riva, Comune di 9.369 abitanti. In provincia di Trapani le domande hanno raggiunto quota 11.299, mentre nel Siracusano sono state 10.260 tra Siracusa, Lentini e Noto e nell’Agrigentino 9.973, di cui 6.017 nella sola Agrigento. A CALTANISSETTA e Gela le richieste di reddito di cittadinanza sono state 7.262, mentre in provincia di Ragusa interessati alla misura varata dal Governo gialloverde sono state 5.078 persone suddivise tra Ragusa, Modica e Vittoria. A chiudere la classifica provinciale è Enna con 3.830 domande presentate.