CALTANISSETTA – “Prendo atto delle dichiarazioni rassicuranti del direttore generale dell’Asp2, Alessandro Caltagirone e dei chiarimenti forniti dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sugli investimenti previsti per la realizzazione del centro trauma di zona ed il potenziamento dei servizi per la rete infarto/ictus dell’ospedale Sant’Elia. Al contempo rimangono alcune questioni sulle quali è necessario tenere alta l’attenzione”. Lo afferma il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, dopo la presa di posizione del vertice dell’azienda sanitaria provinciale. “Vorremmo comprendere meglio perchè il bacino Agrigento-Caltanissetta-Enna pur essendo individuato come SIAT, Sistema integrato di assistenza al paziente Trauma, non preveda, a norma del D.M. 70 del 2015, l’indicazione di un ospedale all’interno di esso in grado di erogare la cura definitiva. L’altra questione – prosegue Ruvolo – è relativa all’irrisolto problema del tetto di spesa per il personale dell’Asp2. Siamo ben felici che la Regione abbia destinato 800 mila euro da investire per il centro Trauma, ma questo ed altri servizi per funzionare hanno bisogno di personale. Ritengo che su questi temi, per i quali sarà mantenuta alta la vigilanza, sia arrivato il momento di agire. Rimane ancora valida la mia richiesta di un incontro inoltrata all’assessore regionale alla Salute per avere maggiori ragguagli”.