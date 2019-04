MUSSOMELI – Assolti in appello i medici dell’ospedale “Longo”di Mussomeli, Provvidenza Castronovo e Giuseppe Sorce, per il decesso del piccolo Giuseppe Piazza, morto nel settembre 2011, poche ore dopo il parto. Il secondo grado ha ribaltato il verdetto iniziale del giudice monocratico che aveva statuito, nel 2015, la condanna per omicidio colposo dei due dottori: 8 mesi a testa con la sospensione condizionale della pena.

Nel processo d’appello la prima sezione penale della Corte d’appello (presidente Andreina Occhipinti, consiglieri Alessandra Giunta e Gabriella Natale) ha affidato ad un collegio di periti l’incarico per “valutare” il complicato caso da un punto di vista medico. La vittima, Giuseppe Piazza era nato idropico, ossia con una grande quantità di liquidi presente nei tessuti e la pubblica accusa ipotizzava che le condizioni del bimbo non fossero state valutate correttamente e che probabilmente anticipare il parto cesareo per far nascere il bambino avrebbe salvato la vita al piccolo.

La difesa (Rudy Maira e Pietro Di Piazza per Castronovo e Walter Tesauro per Sorce) ha chiesto l’assoluzione dei due imputati, sulla base della ricostruzione dei periti.