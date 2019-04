È notizia di stamane che il candidato sindaco Maria Grazia Riggi, designata da Ruvolo per continuare il cammino avviato nell’esperienza del Polo civico potrebbe non partecipare alla competizione elettorale , in quanto la documentazione non è arrivata in tempo, 12:04 per gli amanti della precisione.

Il tutto sembrerebbe essere uno scherzo del destino. Un evento eccezionale, che altro non fa che rafforzare una maggioritaria opinione. Questa esperienza non deve piu’ continuare, prova ne sarebbe la comprovata incapacità che ne sarebbe confermata anche a candidarsi. Esperienza nata e vissuta, accompagnata da termini altisonanti (civismo, condivisione, partecipazione), finisce con un altrettanto altisonante paradosso speculo. La fenice, bruciata, è rinata dalle proprie ceneri. L’amministrazione della città, Strumento prezioso per lei il raggiungimento dei tanti obiettivi nobili dei cittadini, diventa invece cenere, finendo per sempre, e con essa i sogni e le aspettative di quanti vi hanno creduto.