CALTANISSETTA – Il prossimo giovedì 4 aprile, a partire dalle ore 16.30 presso il bar “Curtiglio” in corso Umberto a Caltanissetta, il Movimento “OPEN politiche aperte” (candidato sindaco Rocco Gumina) presenterà in una conferenza stampa gli assessori e i candidati al consiglio comunale in vista delle amministrative del 28 aprile prossimo.

Il gruppo “OPEN politiche aperte” spiega: “Il movimento è nato lo scorso 8 dicembre per avanzare una proposta non collocabile a destra o a sinistra delle logiche partitiche, ma che punta alla generazione di un futuro possibile per Caltanissetta.

La comunità nissena rischia un collasso socio-economico per via del mediocre livello di qualità della vita, di un reddito medio fra i più bassi d’Italia, della denatalità, dell’emigrazione e di un livello di disoccupazione giovanile che sfiora il 50 %. La città di Caltanissetta è in ritardo su vari fronti come le diverse sfide sociali, economiche e culturali della contemporaneità. È una città bloccata dalla crisi in atto.

All’indomani del progetto della “città dei servizi” avanzato all’inizio degli anni Novanta, Caltanissetta non ha avuto più una visione e una missione politica da perseguire. Dinanzi a tale situazione, una seria proposta politico-amministrativo deve tenere in considerazione la realtà ed evitare di promettere piani di sviluppo e opere irrealizzabili poiché irrealistici. Occorre, invece, operare con quanto la finanza comunale, le risorse umane e il territorio, offrono”.