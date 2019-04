CALTANISSETTA – La Lega con la presentazione della lista avvenuta mercoledì 3 aprile ha anche reso noti i nomi di tre assessori: Carmen Carta 29 anni, Alessandro Manzone 49 anni e Paola Russo, 52 anni.

Il candidato sindaco Oscar Aiello, 39 anni, due lauree, in giurisprudenza ed in economia. Avvocato. Responsabile Enti Locali della Lega per la Provincia di Caltanissetta. Consigliere Comunale nel capoluogo nisseno dal 2009. Da sempre impegnato nel sociale e nel volontariato. In atto è Presidente dell’AIDO (Associazione Italia per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule).

I tre assessori: Carmen Carta, 29 anni, coniugata, laureata in Giurisprudenza. Abilitata alla professione di avvocato. Da sempre impegnata nel volontariato, in atto è vice coordinatore regionale del gruppo giovani AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue); Alessandro Manzone, 49 anni, coniugato, due figli. Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare Italiana. E’ stato capo cellula durante la missione internazionale in Kosovo, ricevendo la medaglia al merito dalla NATO. Ha ottenuto molteplici ricompense per alto rendimento in servizio; Paola Russo, 52 anni, coniugata con un figlio. Esperto in progettazione e gestione dei Fondi Europei per enti pubblici ed imprese.

Docente di ruolo in discipline economico aziendali. Instancabile sportiva ed agonista della pallavolo nissena.

Candidati alla carica di consigliere comunale:

1. AIELLO OSCAR

2. BATTELLO PATRIZIA

3. CAMMARATA ANGELA

4. CARDELLA GIUSEPPE

5. CAVALLO CLELIA

6. DI MAJO EMANUELA DENISE

7. DI MARIA MAURO MICHELE

8. DI PALMA SALVATORE

9. GIUGNO LETIZIA

10. INDORATO IGNAZIO

11. LIPANI MARCO LIBORIO

12. LOCICERO MICHELANGELO

13. LOIELO PATRIZIA

14. MAMMANO CARLO ANTONIO

15. MARTORANA GIADA

16. MORREALE GAETANO CRISTIAN

17. MOSCA ANTONIO SALVATORE

18. MURATORE ANTONINO

19. NALBONE VERONICA

20. PALMERI MICHELE

21. RIZZO FRANCESCO PAOLO

22. SAPORITO PATRIZIA

23. SENA VINCENZO

24. SPANO’ MARINELLA CATENA