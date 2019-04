CALTANISSETTA – Nota stampa del candidato sindaco Salvatore Messana sul declassamento dell’ospedale sant’Elia di Caltanissetta.

Apprendiamo dalla stampa locale del decreto assessoriale del 4 Febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Regionale l’8 Marzo c.a. che declassa il Trauma Center dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta ( Dea di II livello) da centro trauma di alta specializzazione a Centro Trauma di zona. Apprendiamo inoltre, dai diversi interventi di esponenti politici regionali, che la Sicilia subisce una decisione di tipo governativo, come espresso da una nota del Ministero della Salute. Pur non di meno, L’On. Mancuso in una nota fa sapere che “L’Assessorato alla salute siciliano stanzierà circa 800 mila euro per la gestione, il mantenimento e il rilancio del Trauma Center”.

Riteniamo di dover affermare e ricordare a chi di competenza e alla cittadinanza tutta, che la problematica oggetto del dibattito non è più di carattere politico, ma deve essere considerata una vera e propria emergenza sanitaria.

Il momento delle diatribe mediatiche è finito.

Perchè, mentre ancora una volta viene strumentalizzata una condizione per la quale proprio la Politica deve essere additata come responsabile, i cittadini vengono abbandonati da servizi sempre più depotenziati. E tra i cittadini è nostro obbligo non dimenticare tutti gli operatori sanitari che giornalmente si fanno carico dei disservizi causati da una cattiva gestione politico/amministrativa della risorsa sanitaria.

Sì, la Sanità è una risorsa economica, non una voce di spesa a perdere. L’auspicio è quello che i rappresentanti politici di ogni schieramento “svestano” i propri abiti usuali (fortemente rigidi in un momento di piena campagna elettorale amministrativa), e si confrontino in maniera costruttiva e propositiva per giungere ad una soluzione definitiva della problematica sanitaria in generale.

Una riflessione, che spesso tendiamo a trascurare è la seguente: dobbiamo sempre ricordare che la malattia è un evento casuale ed è sempre un caso che un paziente non sia nostro padre, nostra madre, nostro fratello o, peggio ancora, nostro figlio.

La Sanità è una Risorsa comune, e per questo va tutelata, difesa e garantita sempre, ogni giorno, nell’interesse di tutti.