CAMPOFRANCO. Gli alunni della scuola media sono stati oggi in Comune nell’ambito del progetto “Cittadinanza e Costituzione”. E’ stato un pomeriggio alquanto positivo quello trascorso nei locali comunali in compagnia dei ragazzi della scuola media ed i loro professori Angela Schillaci e Giuseppe Noto aderenti al progetto “Cittadinanza e Costituzione”. Ad accoglierli il sindaco, il vice sindaco Francesca Di Giovanni, il Presidente del Consiglio Arianna Giuliano e il consigliere Lillo Schillaci. Lo scopo della visita è stata la conoscenza del “potere” locale in tutte le sue forme e quindi prima dell’incontro ufficiale con gli amministratori, i ragazzi hanno avuto modo di effettuare una visita guidata, con il vice sindaco a spiegare la funzione delle varie aree di intervento e quant’altro. Tante le domande poste dai ragazzi al sindaco e agli amministratori che a loro volta ne hanno fatte altre ai ragazzi: ne è nata una piacevole discussione che troverà seguito in altre giornate organizzate per consentire alla popolazione scolastica campofranchese di migliorare la propria conoscenza dei fondamentali concetti di cittadinanza e costituzione.