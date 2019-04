CALTANISSETTA – Non ha smesso di ardere la passione della politica in Gianluca Miccichè, politico nisseno di 42 anni, che ha deciso di rimettersi in gioco, ricominciando dalla propria città. E’ uno dei candidati al consiglio comunale del capoluogo nisseno, nella lista Proviamoci, che sostiene il candidato sindaco Salvatore Messana.

Miccichè, laureato in scienze politiche, è già stato sia consigliere del comune di Caltanissetta, sia della Provincia nissena e assessore ai Servizi sociali. Eletto all’Ars nel 2012, è stato vice capogruppo dell’Udc, vice presidente della commissione Antimafia e membro della commissione Affari istituzionali. Segretario del gruppo Udc dal 2014, è stato (durante il governo Crocetta) assessore regionale alla Famiglia, Politiche sociali e Lavoro dal novembre 2015 sino al febbraio 2017, quando si dimise dopo una “tempesta” mediatica successiva ad un servizio delle Iene. Con umiltà e desideroso di potersi rendere utile alla propria città, Gianluca Miccichè si rituffa nella politica e scende in campo in questa campagna elettorale.