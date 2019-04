CALTANISSETTA – E’ stata presentata, mercoledì 3 aprile, dal dirigente politico Lorenzo Tricoli (nella foto) la lista dell’ UDC per le prossime elezioni amministrative di Caltanissetta. È una lista con una significativa rappresentanza femminile, e con la presenza di qualificati candidati. L’ UDC mette in campo 24 candidati a sostegno della candidatura a sindaco Michele Giarratana.

“Abbiamo presentato una lista competitiva, – ha dichiarato Lorenzo Tricoli – convinti di farci carico di tutte le esigenze di un Comune che necessita di trovare un’ idea di sviluppo capace di coinvolgere tutte le le sensibilità e professionalità. “Soddisfazione per la composizione della lista giunge anche da parte del Commissario provinciale Silvio Scichilone “Ringrazio quanti hanno deciso di spendersi come candidati dell’ UDC per questa tornata elettorale che ci vede coinvolti nel garantire una presenza moderata e intrisa dei valori che il nostro partito esprime, mi auguro che gli elettori possano premiare il nostro impegno e la nostra presenza”. Le elezioni per il rinnovo dell’ amministrazione comunale di Caltanissetta si terranno domenica 28 Aprile. “Siamo presenti nella competizione elettore di Caltanissetta – ha detto Decio Terrana Coordinatore politico regionale dell’ UDC con tanti giovani e professionisti, la Città di Caltanissetta ha segnato con illustri personaggi la storia della Democrazia Cristiana, la nostra presenza vuole evidenziare un legame nei confronti storia, ai valori cattolici e moderati ma soprattutto vuole guardare al futuro con rinnovato slancio.”

Udc-Idea Caltanissetta. Candidati al Consiglio comunale (12 uomini, 12 donne): Gianluca Bruzzaniti, Valeria Raimonda Alaimo, Grazia Santina Augello, Selenia Averna, Davide Campisi, Maria Rachele Grazia Carrubba, Davide Castronovo, Alessandra Costa, Manuela Di Simone, Michele Falzone, Mattia Garzia, Filippo Gattuso, Concetta Genova, Federico Antonio Giugno, Desirè Grazia La Marca, Mattia Licata, Nicolò Lo Re, Dario Lamberto Marrella, Valentina Marrocco, Maria Cristina Messina, Cataldo Nicosia, Giovanna Peregrino, Simona Salamone, Alessandro Giuseppe Savoia.