Tutto in una partita: emozioni concentrate e garantite nella sfida tra la Nissa Rugby (seconda in classifica) e la capolista Palermo. Tutte e due le squadre hanno già “intascato” la promozione ma, resta da decidere il primato. Appassionati della palla ovale e non, chiamati a riempire gli spalti del “M. Tomaselli” di Caltanissetta, domenica 14 aprile alle ore 16, per l’ottava ed ultima giornata del campionato regionale di Serie C, seconda fase.

Entusiasmo e positività animano, in casa nissena, le ore della vigilia di una gara che decide l’intera stagione; la società nissena, presieduta da Giuseppe Lo Celso, spera di regalare ai propri sostenitori un successo di prestigio, sarebbe il settimo consecutivo, che impreziosirebbe una stagione già “dolcissima”.