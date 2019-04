CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Essendo apparsa sul web la notizia di una mia candidatura alla carica di futuro assessore presso il gabinetto del candidato sindaco Avv. Graziella Riggi, con la presente desidero informare ed espressamente smentire la notizia che è stata solo frutto di un fraintendimento con l’Avv. Riggi cui va, peraltro, la mia incondizionata stima ed il mio affetto ed alla quale auguro ogni successo.

Tanto dovevo per opportuna conoscenza e V/s regolamento, mentre, scusandomi per il disturbo arrecato, porgo i migliori saluti e l’augurio di un buon lavoro.

Avv. Giuseppe Giunta