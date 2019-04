“Quelle di Pagano sono esternazioni fuori luogo”. Cosi’ il deputato di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso, commentando con la Dire l’uscita del vicecaprogruppo della Lega alla Camera in merito alle Amministrative di Caltanissetta

, dove il Carroccio corre in solitaria con Oscar Aiello rispetto alla coalizione di centrodestra che ha puntato su Michele Giarratana. Secondo Pagano la Lega e’ stata “snobbata” nella sua richiesta di primarie rivolta alle altre forze di centrodestra, ma Mancuso replica: “Sono state fatte diverse riunioni e undici realta’, tra partiti e movimenti civici hanno scelto la candidatura di Giarratana senza la necessita’ delle primarie. La Lega non e’ stata isolata, anzi, e’ il partito di Pagano a non non avere avuto rispetto per una scelta democratica fatta dalle forze politiche. Il deputato della Lega sostiene che nel centrodestra si portano avanti schemi vetusti? Credo che a Caltanissetta

stiamo assistendo a un bel momento politico per il centrodestra, mentre il vecchio modo di fare politica e’ quello che ha consentito a Pagano di essere assessore regionale per tanti anni”.