MUSSOMELI – Pubblichiamo comunicato stampa n.13 del Comitato Viabilità negata del Vallone redato il 19 marzo 2019: “Proprio poche ore fa una colonna di mezzi del Genio Militare proveniente da Palermo è transitata da Acquaviva in direzione del ponte crollato, e ci sarebbe da dire: finalmente, era ora, essendo ormai trascorsi quasi sei mesi dall’evento calamitoso che ha privato i cittadini di Mussomeli e del Vallone dal normale collegamento con Caltanissetta. Ma non è sicuramente questo il momento per cantare vittoria, per festeggiare, perché noi questa decisione assurda di costruire il ponte Bailey l’abbiamo semplicemente subita e lo abbiamo detto in mille occasioni, essendo questo intervento provvisorio, costoso e intempestivo. Ma ormai non è più tempo di recriminazioni, dal momento che si è passati alla fase operativa. All’ex provincia regionale ci permettiamo comunque di suggerire alcune cose, come ad esempio di ripulire la SP38 dalla fanghiglia e dalle frane che in molti punti ostruiscono la carreggiata con l’utilizzo di nuovo degli operai forestali, tenendo conto della positività dell’intervento di qualche mese fa inoltre sarebbe sicuramente opportuno aggiustare le numerose buche che rendono difficoltoso e pericoloso l’intero percorso. Sono interventi minimi, facili e per niente costosi e che ogni cittadino si aspetta!”