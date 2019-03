ROMA – Nella settimana dell’insediamento di Nicola Zingaretti a segretario, il Pd ha raggiunto il Movimento Cinque stelle come seconda forza politica e lo ha persino sorpassato di un decimale di punto. E’ quanto emerge da un sondaggio di Swg per La7. I dem sono dati al 21,1% e il M5s al 21%. Il Pd ha guadagnato in una settimana lo 0,8%, esattamente quanto perde il M5s che conferma un trend negativo. La Lega resta saldamente la prima forza e guadagna due decimi di punto attestandosi al 33,9. Forza Italia cede lo 0,3% ed e’ all’8,3%, Fdi guadagna lo 0,3% ed e’ al 4,4%