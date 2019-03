PALERMO – L’Assemblea regionale SICILIAna ha bocciato la norma che prevedeva per le giunte comunali dei Comuni sopra i 15mila abitanti una rappresentanza minima di almeno il 40% per ciascuno dei due generi. La bocciatura e’ arrivata attraverso l’ok a un emendamento soppressivo dell’articolo 1 al ddl ‘Norme in materia di composizione della giunta comunale e di incompatibilita’ tra la carica di consigliere comunale e la carica di assessore comunale’. L’emendamento e’ stato presentato dal Movimento cinque stelle: al termine della votazione a scrutinio segreto i favorevoli sono stati 26, mentre i contrari 16. Per il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciche’, quella scritta oggi da Parlamento regionale e’ stata “una brutta pagina”, con l’emendamento M5s che “ha proibito la rappresentanza delle donne nelle giunte comunali. Il Movimento 5 stelle, nel caso in cui l’articolo 1 non fosse stato soppresso, aveva presentato un ulteriore emendamento soppressivo del comma 4 – ha aggiunto Micciche’ -, che prevedeva la rappresentanza di entrambi i generi nelle giunte”.