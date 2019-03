“Nell’ospedale di Gela dal primo aprile saranno attivati tre posti letto di neurologia, tre posti di nefrologia, e l’ambulatorio di neurologia: la notizia, comunicata oggi dai vertici dell’Asp di Caltanissetta durante l’audizione in commissione Sanità all’Ars, ci conforta perché rappresenta un passo avanti nella direzione del potenziamento dei servizi sanitari nel nostro territorio, obiettivo sul quale sono da tempo impegnato”. Lo dice Giuseppe Arancio, parlamentare regionale del PD e componente della commissione Sanità all’Ars.

“A breve – aggiunge – sempre nell’ospedale di Gela sarà inoltre attivata l’unità operativa semplice di Farmacia e l’unità operativa semplice di Anatomia patologica: quest’ultima, insieme a Radiologia, è essenziale per attivare l’unità autonoma di Senologia che è attesa da anni. È anche previsto l’ampliamento del Pronto Soccorso con due stanze per l’osservazione-breve, con strumentazione di monitoraggio e un’altra astanteria. Saranno inoltre attivati i Cal, ossia i ‘Centri attività limitata’, come ad esempio quello per l’oculistica: ci sarà una equipe che si sposterà negli ospedali del territorio nei quali non vi sono oculisti, andando incontro in questo modo alle esigenze dei pazienti”.

“Quanto alle prossime misure da attivare – dice ancora Arancio – abbiamo discusso di potenziare il servizio di neuro-riabilitazione per ridurre le liste d’attesa in particolare quelle dei minori con disabilità motoria, aumentando la disponibilità di logopedisti, psicomotricisti e fisioterapisti”.

“Parallelamente a queste attività che aumenteranno i servizi offerti dalla struttura ospedaliera di Gela – prosegue Arancio – sono stati annunciati anche provvedimenti di carattere amministrativo: entro la fine del 2019 è previsto l’avvio delle procedure per riattivare le commissione sull’invalidità civile. È in fase di completamento l’assunzione di 40 infermieri professionali nel territorio della nostra Asp, una buona parte dei quali è destinata all’ospedale di Gela. È stata attivata la mobilità interna ed esterna all’Asp, come procedura propedeutica per poter bandire i concorsi per il personale mancante. A breve verranno completate le commissioni per i concorsi per i ruoli di ‘primario’ all’Asp.”.

“Infine per quel che riguarda la struttura dell’ospedale – dice ancora Arancio – l’assessorato alla Salute ha reso noto di avere a disposizione 5 milioni e 100 mila euro per l’edilizia sanitaria territoriale a Gela, che saranno utilizzati, dopo un bando esplorativo, o per acquisire una struttura già esistente e renderla fruibile allo scopo, o per realizzarne una ex-novo. A questo proposito ricordo che nel piano regolatore di Gela sono già presenti alcuni terreni con destinazione d’uso sanitario nella zona di via Madonna del Rosario, che potrebbero essere utilizzati per queste finalità”.

“Insomma – conclude il parlamentare PD – è stata una seduta di commissione ricca di spunti durante la quale, grazie anche all’impegno dei vertici dell’Asp che è doveroso riconoscere, è stata dedicata la giusta attenzione al territorio di Caltanissetta ed all’ospedale di Gela. Il nostro lavoro in commissione proseguirà in questa direzione, innanzitutto per verificare che gli impegni assunti vengano mantenuti”.