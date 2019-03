(R.M.) “Viaggio in Sicilia” . Così si intitola la mostra del pittore Francesco Amico che sarà inaugurata dal barone Emanuele Maria Francesco Emanuele, alle ore 18 di venerdì 8, giorno internazionale delle donna, nella Galleria Lombardi di Palermo, La mostra patrocinata da fondazione Cultura Arte, Fondazione Terzo Pilastro Internazionale e Galleria rimarrà esposta sino al 30 marzo. A stilizzare il biglietto d’invito la sagoma inconfondibile del Castello manfredonico /chiaramontano, che testimonia l’ammore per il proprio loco natio dell’artista, trasferitosi da tempo a Roma, dove vive ed ha il suo studio non lontano da Piazza Navona. Di tanto in tanto torna anche a Mussomeli, dove vive il fratello, l’ex cantante Pier Amico. Il pittore e scultore lasciò la natia Mussomeli circa mezzo secolo fa, ma nel suo intimo continua a conservare i ricordi dei paesaggi infantili, quando ragazzino di avventurava tra i vicoli del centro storico insieme ai compagni di giochi. Trapiantato a Roma dal lontano 1970, lavorò a lungo alla Camera dei Deputati e prese casa a Trastevere trasfondendo al contempo sulle tele scorci della città eterna e bucolici paesaggi siciliani.Risale ad alcuni anni addietro la sua ultima personale dal titolo L’artistalo scorso anno donò una propria operaal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa della Repubblia, quadro preso in carico dal Quirinale ed inserito nel proprio patrimonio. E tra i ricordi più belli Francesco Amico ne conserva uno in particolare, quando ebbe il piacere di ricevere nel proprio studio un’ospite d’eccezione, Romina Popwer, che si complimentò per la sua produzione. “E’ stato emozionante, dice, riceverla , e posare con lei, tra i miei quadri, per una foto ricordo.