MILENA. Il consiglio comunale aveva costituito una commissione consiliare per redigere un regolamento per l’applicazione dell’Istituto del Baratto Amministrativo. Tale commissione era composta dal sindaco o suo delegato, dal presidente del consiglio o suo delegato e dai capigruppo consiliari di maggioranza e minoranza o loro delegati. Tuttavia, questa composizione non rispettava il Regolamento per il Consiglio comunale. Pertanto, s’è reso necessario procedere all’istituzione di una Commissione speciale, composta da consiglieri comunali. Su proposta del gruppo consiliare di maggioranza “Progetto Comune”, il numero dei consiglieri componenti è stato stabilito con criterio proporzionale in modo da rappresentare complessivamente tutti i gruppi ed assicurare al suo interno il rapporto numerico tra maggioranza e minoranza, da eleggere mediante votazione palese sulla base delle designazioni fatte dai capi gruppo e il tempo entro il quale la commissione deve terminare i lavori. In particolare, la Commissione sarà composta da due consiglieri della maggioranza (il capogruppo Onofrio Oliva e il consigliere Buttaci Gioacchino) e da un consigliere della minoranza (il capogruppo Alfonso Cipolla). La prima seduta sarà convocata dopo il 15° giorno dall’entrata in vigore della delibera stessa, verrà convocata dal Presidente del Consiglio e sarà votato il presidente di Commissione come da regolamento sulle commissioni. La commissione dovrà concludere i lavori entro 30 giorni dal suo avvenuto insediamento.