Settantaquattro sedute, 95 audizioni, tre gruppi di lavoro, tre visite nelle Prefetture, 5 inchieste tra cui due concluse (depistaggio via D’Amelio e ‘sistema Montante,’ entrambe approvate all’unanimita’) e tre avviate, tra cui quella sul mercato ortofrutticolo di Vittoria e sull’acqua, oltre al lavoro sul codice etico che sara’ presentato in aula nelle prossime settimane. A fornire i dati e’ stato il presidente della commissione regionale Antimafia, Claudio Fava, che ha letto in aula una breve relazione. “Ringrazio tutti i colleghi e gli uffici sottoposti spesso a un lavoro faticoso e all’altezza delle necessita’ – ha detto Fava – Grazie alla collaborazione ricevuta dalla Presidenza”. (ANSA).