ROMA – Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del presidente della Repubblica di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. I seggi assegnati al nostro Paese sono 76: 20 per l’Italia nord-occidentale (Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria – Lombardia); 15 nord-orientale (Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli-Venezia Giulia – Emilia-Romagna); 15 centrale (Toscana – Umbria – Marche – Lazio); 18 meridionale (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria); 8 isole (Sicilia – Sardegna).