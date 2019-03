CALTANISSETTA – In seguito all’incontro, che si è tenuta qualche giorno fa tra il Candidato sindaco Salvatore Messana, il Responsabile Regionale dei “Verdi” Carmelo Sardegna, il Responsabile Provinciale Gianluca Romano, Maurizio Cioffi, insieme a Franca Carapezza, entrambi candidati nella lista “Caltanissetta Riparte” di “Insieme per Caltanissetta – Patto per la città”, i Verdi hanno deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Salvatore Messana, e per questo, stanno già attivamente partecipando alla definizione dei punti programmatici inerenti, nel particolare, alle tematiche ambientali del progetto “Messana Sindaco”, che vede coinvolti diversi movimenti civici del territorio nisseno.

I candidati Cioffi e Carapezza si sono fatti carico di rappresentare le istanze promosse dalla

Federazione dei Verdi. Tra gli obiettivi comuni: il progetto del bike sharing, il progetto “Città Rinnovabile” (con la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili), la progettazione di rivalutazione del Parco Antenna.

Il candidato sindaco Salvatore Messana ha molto apprezzato la comunione d’intenti ed

obiettivi con i “Verdi” e ha ribadito che l’intero programma elettorale a sostegno del progetto “Messana Sindaco” ha una cornice “green”, con un’attenzione sempre molto alta alla salvaguardia ambientale.