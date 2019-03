CALTANISSETTA -Nota stampa dell’avvocato Boris Pastorello, portavoce di “Proviamoci”, che ufficializza l’appoggio al candidato sindaco Salvatore Messana per le elezioni del 28 aprile. Di seguito il contenuto integrale della nota.

La lista civica “PROVIAMOCI”, creata da cittadini della società civile innamorati di Caltanissetta, ha deciso di condividere la candidatura a Sindaco del Dott. Salvatore MESSANA, ritenendo che lo stesso rappresenti la sintesi degli obiettivi programmatici che hanno portato Boris Pastorello ed i suoi amici a mettersi in gioco in questa tornata elettorale.

Gli obiettivi del gruppo “PROVIAMOCI” costituiscono i punti fermi dell’accordo programmatico con il candidato Sindaco Messana che, immediatamente, ha sposato le proposte ed idee, tra l’altro, già contenute nel programma politico.

Il gruppo di Boris Pastorello intende mantenere la propria indipendenza, ponendosi come garanzia del rispetto e del perseguimento dei punti programmatici, convinto com’è che il seme lanciato in questo passaggio elettorale “dovrà”, tra cinque anni, consentire di raccogliere i relativi frutti.

Adesso auspichiamo una campagna elettorale leale e ricca di contenuti per e con la città, senza false illusioni e facendo tesoro dell’esperienza passata.

L’obiettivo di “PROVIAMOCI” e dei suoi componenti candidati (e non) è quello di portare una ventata di entusiasmo ed ottimismo nella nostra comunità, mettendo come priorità il bene di Caltanissetta e dei nisseni.

Faremo tesoro del contributo di personalità “nuove”, provenienti da eterogenee esperienze

personali, associative, professionali e sociali, pronte a sottoporsi al giudizio insindacabile della cittadinanza ed a raccogliere qualunque proposta per farla propria.

Augurando a tutti gli interlocutori avuti fino ad oggi ed a tutti i protagonisti di questa consultazione elettorale (fondamentale per la nostra comunità) un buon lavoro, affrontiamo questa impegnativa competizione comunale con Salvatore Messana, candidato Sindaco di Caltanissetta.

Boris Pastorello portavoce del gruppo “PROVIAMOCI”