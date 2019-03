PALERMO – “Il doveroso dibattito sulla questione etica all’Ars si farà in ‘tempi ravvicinati’ . Ce ne ha dato comunicazione ufficiale oggi il presidente dell’Assemblea Micciché, rispondendo alla richiesta che in questo senso avevamo avanzato martedì scorso. La speranza è che i tempi ravvicinati non facciano rima con calende greche, come sospettiamo, ma speriamo fortemente di sbagliarci”. Lo afferma Francesco Cappello, capogruppo del Movimento 5 stelle all’Ars. “Un altro giorno – continua Cappello – è passato senza che da palazzo d’Orleans sia arrivata una sola parola del presidente Musumeci sugli assessori indagati e, soprattutto, sul caso Savona, compatibile con la presidenza della commissione Bilancio come il presepe lo è col Ferragosto. Vedremo se in aula riuscirà a ritrovare la voce perduta. Lui e tutti gli afoni di palazzo d’Orleans, tra cui spiccano i deputati del Pd, finora muti come pesci”.