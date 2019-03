CALTANISSETTA – Sarà ufficialmente presentato sabato 30 marzo ai suoi concittadini come il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle di Caltanissetta, l’architetto Roberto Gambino. Per la presentazione, in programma al centro polivalente Michele Abbate alle ore 17.00, arriveranno nel capoluogo i portavoce M5S a tutti i livelli istituzionali. “Sarò felicissimo – spiega Gambino – di poter dare un contributo fattivo alla mia città. Sabato sarà una grande festa che testimonierà soprattutto il fatto che Caltanissetta avrà sponde concrete e fattive per risolvere i tanti problemi che l’affliggono e per promuoverne le mille bellezze. Come sapete il Movimento 5 Stelle è alla guida del Paese, per questo abbiamo la possibilità certa di poter chiamare dalla nostra tutti i livelli istituzionali, dall’Ars al Parlamento europeo, passando per Camera, Senato e i Ministeri. Caltanissetta non deve più essere sola e isolata. Voglio invitare all’evento di sabato tutti i miei concittadini, non solo quelli che credono nel Movimento 5 Stelle, ma anche e soprattutto tutti coloro i quali hanno voglia di cambiamento e riscatto. Come ho già detto più volte, la nostra sarà una esperienza dedita all’ascolto. Non ci interessa il passato, non ci interessa di chi si è chiuso nel palazzo una volta dentro e non ha più ascoltato nessuno. A noi preme dare alla città quella linfa che in questi anni è mancata. Incontriamoci ogni giorno, parliamo, pianifichiamo il dafarsi. Vi aspetto sabato al Centro Michele Abbate. Rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo per il bene della città. Scegli Caltanisetta” – conclude Gambino.