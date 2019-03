CALTANISSETTA – Dehors all’aperto per i locali di Caltanissetta con una riduzione dell’80 percento sulla Tosap per otto mesi l’anno. E’ quanto ha deliberato la Giunta comunale nell’ultima riunione di martedì 12 marzo per favorire le attività di ristorazione e somministrazione che contribuiscono alla crescita culturale e turistica della città con attività organizzate nello spazio pubblico. La proposta arrivata in giunta dalla Direzione Lavori pubblici e Suap su input dell’assessore allo sviluppo economico, Giovanni Guarino, estende il periodo di riduzione dell’80 percento della Tosap per i titolari di attività commerciali di somministrazione e ristorazione che intendono allestire dehors all’aperto. La riduzione si basa sul concetto di attività che contribuiscono alla crescita culturale della città che i titolari si impegnano a realizzare con eventi di intrattenimento. La norma, il regolamento comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche ed il regolamento comunale per le manifestazioni culturali consentono la riduzione della Tosap a fronte di un programma di attività che viene presentato agli uffici da parte dei richiedenti. A differenza degli altri anni in cui la riduzione vigeva dal 15 aprile al 30 settembre, il periodo è stato adesso ampliato dal 15 aprile al 15 dicembre.