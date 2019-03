CALTANISSETTA – Si svolgerà mercoledì alle 19.30 presso il comitato elettorale del Movimento 5 Stelle in Via Ferdinando I n. 67, un incontro tra il candidato sindaco Roberto Gambino e i giovani.

L’incontro, aperto a tutti, mira a instaurare con le nuove generazioni nissene un dialogo costruttivo di confronto e scambio di opinioni.

“Sono pronto ad ascoltare le richieste di chi non ha voglia di andare via dalla città ma intende, proprio come ho fatto io in passato, scegliere Caltanissetta”.

Con l’occasione Roberto Gambino illustrerà all’uditorio presente il programma elettorale dedicato allo sviluppo del territorio e le iniziative finalizzate alle nuove generazioni.