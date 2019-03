MUSSOMELI – Una nota dell’area amministrativa del Comune di Mussomeli a firma della dottoressa Antonina Cordaro informa che l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha trasmesso la circolare n.7 del 22.2.2019 per l’assegnazione delle borse di studio agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria, per l’anno scolastico 2018/2019, limitata ai soggetti in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore ad € 10.632,94. La richiesta per la fruizione del suffetto beneficio dovrà essere effettuata su apposito modello, alla quale i richiedenti dovranno allegare, a pena di esclusione, la fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio (padre, madre, tutore), in corso di validità; fotocopia del codice fiscale del richiedente il beneficio (padre, madre, tutore). L’istanza dovrà essere presentata, all’Istituzione scolastica entro il termine inderogabile del 5. Aprile 2019.