CALTANISSETTA – Il movimento Avanti Caltanissetta ha sciolto la riserva entrando a far parte della coalizione di centrodestra che sosterrà il candidato sindaco Michele Giarratana, decisione presa ieri sera, durante una riunione presso lo Studio Commerciale Calafato, in presenza del candidato sindaco in questione. Si è discusso prima di tutto di programma, e nonostante la “tardiva adesione” del neo-movimento politico alla coalizione, Michele Giarratana si è mostrato ben disponibile dinanzi ad eventuali accorgimenti e/o aggiunte. Il Presidente del movimento, Alberto Calafato, a seguito di quanto detto durante l’incontro col candidato sindaco afferma: “saremo il centro all’interno di questo centrodestra; la nostra è una scelta coerente con quanto sempre predicato, ormai da tempo aleggiava il nostro possibile appoggio a Michele Giarratana, io stesso fui uno dei primi ad esprimere simpatia e stima nei confronti di quest’ultimo durante la mia prima intervista in qualità di presidente del movimento al tempo appena costituito! A breve convocheremo una conferenza stampa per presentare la lista, abbiamo fatto la nostra scelta e adesso andremo avanti fino alla fine.”