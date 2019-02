VILLALBA – Si è celebrata, ieri mattina, la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile. Villalba ha avuto l’occasione di svolgere un ruolo importante quello di sensibilizzazione, sostegno e vicinanza ai bambini e agli adolescenti colpiti da questa malattia, ai guariti e alle loro famiglie. Riaffermando lo sviluppo della cultura della prevenzione si è dimostrato che, anche in un piccolo paese come Villalba, si può trovare l’ unione sinergica necessaria per un evento che non si può ignorare ma piuttosto celebrare: la giornata contro il cancro infantile è volta a vincere le paura, le sofferenze, nel ridare speranza, quella gioia per una guarigione che oggi abbiamo potuto testimoniare. Gli organizzatori sono contenti della giornata trascorsa. “Graziella – hanno poi detto – è un’ amica ma anche una donna che ha dimostrato di avere un forte carattere nel superare le prove che la vita le ha imposto. Morena, oggi, è stata in mezzo a noi a testimoniare che non sempre il tumore è sinonimo della parola fine, che si può guarire dopo aver lottato e godersi poi la “vittoria”. Una seconda possibilità che la vita offre e alla quale bisogna rispondere con decisione poiché non si ha né il diritto né la volontà di sprecarla”. I relatori del convegno dal titolo “Diamo radici alla speranza, sono stati tutti apprezzati. Dal vicesindaco Concetta Territo alle dottoresse Ilde Vulpetti e Rosa Domilici che hanno spiegato il ruolo e l’ importanza che ha l’A.S.L.T.I. all’ interno del reparto oncologico di ematologia pediatrica sito all’ ospedale civico Palermo, dalla performance canora dei ragazzi delle medie, guidati dai loro professori, alla emozionante testimonianza della famiglia Civiletto. Le conclusioni affidate alla preside dottoressa Graziella Parello non sono state lasciate al caso, ma hanno sinterizzato a caldo dando corpo alle emozioni. Targa ricordo da parte dell’ amministrazione comunale all’ associazione A.S.L.T.I. ringraziandola per la presenza e per il loro prezioso operato. Subito dopo il convegno si è proseguito nell’ affondare le radici alla speranza: L’ alberello di melograno è stato piantumato nell’aiuola adiacente la scuola media come simbolo di speranza e di presenza attiva dell’ASLTI sul territorio. Anche l’ associazione ASLTI “Liberi di crescere” ha ringraziato il comitato organizzatore dell’evento tenutosi presso la scuola media “Giuseppe Garibaldi” di Villalba, che ha visto un’attiva partecipazione della scolaresca e del corpo insegnante. “La possibilità offerta all’ASLTI di promuovere la propria mission – dicono dall’Aslti – costituisce un importante sprone per proseguire un percorso di crescita e di impegno al servizio dei bambini ricoverati presso l’Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo, e delle loro famiglie. Un ringraziamento , dunque, va alla signora Graziella Plumeri, promotrice dell’iniziativa, che con inesauribile entusiasmo ha saputo coinvolgere l’intera comunità, nonché i rappresentanti delle Istituzioni, la vicesindaco Concetta Territo, il rappresentante del Corpo Forestale signor Gerardo Lumia , la dirigente scolastica dott.ssa Graziella Parello , il presidente del consiglio comunale signor Antonio Lupo, il parroco Padre Achille Lo Manto che hanno partecipato con grande interesse all’evento, condividendone ampiamente le finalità”.