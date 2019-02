SAN CATALDO. Ha espresso legittima soddisfazione l’assessore comunale al territorio e ambiente Angelo La Rosa (nella foto) a proposito dell’annuncio dell’assessore regionale all’energia Alberto Pierobon riguardante l’ok alla bonifica del sito minerario di Bosco. <Possiamo ritenerci quantomeno soddisfatti – ha rilevato La Rosa – L’impegno profuso dall’Amministrazione Modaffari nell’azione di recupero della massa di sterili abbancata da oltre quarant’anni come discarica a cielo aperto, a discapito dell’equilibrio ambientale di un territorio da anni mortificato, vede finalmente concretezza nella condivisione dell’attuale governo regionale. Abbiamo dovuto contrastare, nel rispetto dei ruoli, anche scelte non adeguate, affermando oggi un percorso che potrà divenire in un prossimo futuro veramente virtuoso in termini occupazionali e ambientali>.