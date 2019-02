AGRIGENTO – Due assessori del Comune di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, sono stati insultati e aggrediti con spintoni e schiaffi da alcuni netturbini che stavano protestando in piazza contro il mancato pagamento di stipendi arretrati. Presi di mira il vice sindaco Salvatore Urso e Giuseppe Sicilia. I disordini si sono verificati quando sono arrivati in citta’, scortati dalle forze dell’ordine, i mezzi della ditta sostitutiva ingaggiata dal Comune per effettuare un servizio straordinario di rimozione dei rifiuti dopo nove giorni di astensione degli operatori ecologici. I netturbini hanno prima cercato di impedire che i mezzi dei loro colleghi entrassero in azione, poi si sono scagliati fisicamente contro i due componenti della giunta che erano in strada con spintoni e schiaffi. Sul posto, nella centrale via Roma, sono arrivati molti altri uomini delle forze dell’ordine. “Lo Stato deve intervenire – ha commentato il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina – perche’ non e’ accettabile essere ostaggio di pochi.