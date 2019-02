ENNA – Una lite per la gestione dei terreni di famiglia, finita con un accoltellamento. E’ accaduto a Pietraperzia, in provincia di Enna, questa mattina intorno alla 7, quando tra due fratelli e’ scoppiata l’ennesima lite per motivi di interesse legati alle proprieta’ rurali. Filippo Imprescia, 43 anni ,avrebbe colpito all’addome il fratello Francesco, di 47 anni, con un cacciavite e un coltello. L’uomo dopo essere stato fermato e interrogato e’ stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dai vincoli di sangue. Il ferito e’ stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. L’uomo, pur ferito gravemente, non sarebbe in pericolo di vita