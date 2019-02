MOTTA S. ANASTASIA – Con due complici ha aspettato che la vittima, suo figlio, uscisse da casa e, dopo avere forzato la porta d’ingresso, è entrato e ha rubato nella camera da letto 5.000 euro lasciati in un cassetto.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato assieme agli altri due ladri nel Catanese da carabinieri della stazione di Motta San’Anastasia. L’uomo conosceva bene le abitudine del derubato e dove nascondeva i soldi, visto che era suo figlio. I tre ladri si sono poi allontanati su un’auto che è stata bloccata da militari dell’Arma a un posto di blocco. I tre sono sembrati inquieti agli investigatori che hanno perquisito la vettura e trovato arnesi da scasso e 5.000 euro in contanti. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, estremamente sorpreso della presenza tra i ladri del proprio padre. (Fonte ansa.it)