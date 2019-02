MUSSOMELI – E’ rammaricato il deputato della Lega onorevole Alessandro Pagano per avere trovato chiuso, venerdì scorso pomeriggio, il Palazzo Sgadari, luogo che avrebbe dovuto accogliere la deputazione nazionale e regionale, nonchè sindaci e presidenti dei Consigli comunali, precedentemente invitati ad un tavolo di confronto per le problematiche della disastrosa viabilità. Un viaggio ed una fatica a vuoto, dunque, che avrebbe suscitato il disappunto del parlamentare leghista, incontrando, comunque, alcuni suoi amici. Va detto però che la riunione era stata annullata nella mattinata dello stesso venerdì con comunicazione inoltrata, come ha precisato il sindaco Catania, “con apposita e regolare mail inviata dalla segreteria del comune di Mussomeli e regolarmente ricevuta da tutte le segreterie dei deputati, nessuno escluso”.