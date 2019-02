MUSSOMELI – Giorno 13 febbraio gli studenti delle classi quinte dei corsi AFM, CAT e Turismo dell’’I.I.S. “G.B. Hodierna” di Mussomeli si sono recati presso l’Università degli Studi di Palermo per partecipare al “Welcome Week 2019”, organizzata dal Centro Orientamento e Tutorato (COT); settimana di orientamento in cui Unipa apre le porte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, alle loro famiglie e agli insegnanti, per presentare l’offerta formativa ed i servizi messi a disposizione dall’Università. Da lunedì 11 a venerdì 15 è prevista una settimana di incontri ed eventi per orientare gli studenti nella scelta dei corsi di laurea dell’offerta formativa dell’Ateneo, con simulazione e work shop relativi ai test di ingresso, incontri con consulenti di orientamento, colloqui con docenti universitari e tutor nonché stand informativi. Presso il Polididattico dell’Università gli studenti dell’Hodierna hanno partecipato alla simulazione dei test di accesso ai diversi corsi di laurea scelti dagli stessi; esperienza che ha coinvolto circa ventimila studenti che si sono prenotati.