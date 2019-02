MUSSOMELI – L’I.I.S. “G.B. Hodierna, da sempre impegnato in percorsi di formazione umana oltre che culturale, ha coinvolto i propri studenti nel Safer internet day, L’iniziativa è stata organizzata dagli Onorevoli del Parlamento Antibullismo dell’Istituto, facente capo al progetto “Io ho scelto” dello scrittore Enzo Russo e presieduto dall’alunno della classe V CAT, Calogero Frangiamore. Gli studenti, collaborando con le referenti antibullismo, prof.ssa Marilena Felce e prof.ssa Rosalia La Tona, nonché con il contributo offerto dall’intero corpo docente della scuola, hanno dedicato la mattinata all’analisi delle molte insidie della rete. La riflessione si è avvalsa del supporto di immagini, servizi televisivi e film che hanno permesso di toccare uno dei più scottanti temi di attualità. Lo slogan scelto per l’edizione 2019 è “Together for a better internet” cioè “Insieme per un internet migliore” per un uso più sicuro e responsabile del web. Anche quest’anno la giornata del 7 febbraio, “Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo”, è stata, pertanto, preceduta dal Safer Internet Day, giornata dedicata alla sicurezza sulla rete in generale in quanto la tematica è strettamente legata a quella del bullismo perché il piano di attacco dei bulli si è trasferito anche sul web ed è importante che ci siano le giuste precauzioni ogni volta che si naviga. Il bullismo è un fenomeno con conseguenze anche molto gravi nella vita di tutti i giovani ed è quindi importante continuare a parlarne e a puntare sempre l’attenzione su tutti i fenomeni di bullismo e cyberbullismo che possono avvenire a scuola come a casa.