MUSSOMELI – L’Asd Don Bosco Mussomeli ha festeggiato la comunicazione della riconferma del titolo di scuola calcio “elite” per la stagione sportiva 2018/2019 nel modo e nel miglior giorno possibile: il 31 gennaio festa di San Giovanni Bosco, portando, almeno la metà dei tesserati, alla santa Messa presso il Santuario della Madonna dei Miracoli dove stata celebrata la santa Messa. Infatti, accompagnati dai loro Mister/collaboratori, gli oltre 100 ragazzi hanno partecipato con attenzione e concentrazione alla liturgia partecipando attivamente con la lettura e l’offertorio , Alla fine, la società dopo avere ringraziato ancora una volta Padre Leonardo, Padre Spirituale della asd Don Bosco e, anche, per la consegna dei panini benedetti, il sacerdote ha posato con i genitori dei ragazzi presenti per delle foto ricordo.