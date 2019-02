SIRACUSA- Gli agenti di polizia di Siracusa hanno denunciato un disoccupato di 42 anni, con precedenti penali, accusato di una aggressione a sfondo razziale ai danni di un gambiano di 20 anni minacciato con un coltello. I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri in viale Teocrito, nella zona del Santuario della Madonna delle Lacrime, dove i due stavano passeggiando. Il disoccupato, dopo aver incrociato lo straniero, lo avrebbe coperto di insulti per poi estrarre dalla tasca un coltello. “Niuro, ora ti ammazzo”, avrebbe detto il quarantuduenne al gambiano che e’ scappato chiedendo aiuto. Una pattuglia delle Volanti, dopo aver raccolto la segnalazione, ha rintracciato l’aggressore, in stato di alterazione probabilmente dovuta all’alcool, che e’ stato deferito in procura per porto illegale di coltello, possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso, minaccia aggravata da odio razziale resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.