MAZZARINO – Venerdì 1 febbraio, presso la caserma della Stazione Carabinieri di Mazzarino (CL), è avvenuto il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo Comandante.

Il Maresciallo Maggiore Nunzio Italiano dopo quasi cinque anni di servizio nella cittadina nissena di Mazzarino ha ceduto il comando della Stazione Carabinieri per prendere servizio presso la sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela. Nel salutare le Autorità locali, visibilmente emozionato ha ringraziato per il calore ricevuto dalla cittadinanza e per il percorso fatto, ricco di soddisfazioni professionali ed umane che lo hanno arricchito.

Al comando della Stazione è subentrato il Luogotenente Carica Speciale Silvio Blandino proveniente dal Comando Provinciale CC di Enna, Comandante esperto proveniente dai reparti investigativi.

I due Sottufficiali, come primo atto, si sono presentati con il Comandante del Reparto Territoriale, Ten. Col. Antonio De Rosa, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, Col. Baldassare Daidone ed al Prefetto Cosima Di Stani.

Ai due Valenti Militari vanno i migliori auguri di un proficuo lavoro pieno di successi nella loro nuova sede di servizio.